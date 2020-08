Koronawirus w Grecji. Wprowadzono nowe obostrzenia

W Grecji obowiązkowe jest noszenie maseczek we wszystkich pomieszczeniach zamkniętych. Dodatkowo usta i nos będą musiały być zasłonięte na świeżym powietrzu, jeśli niemożliwe będzie zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego. Rozszerzenie przepisów związane jest ze wzrostem liczby zakażeń w tym kraju.

Zdjęcie Nowe obostrzenia w Grecji w związku z koronawirusem /123RF/PICSEL

W piątek (31 lipca) potwierdzono w Grecji 78 nowych przypadków koronawirusa. To największy dzienny przyrost od około dwóch miesięcy. Dotychczas w kraju potwierdzono 4447 przypadków koronawirusa, zmarło 202 chorych.

Limity na uroczystościach, maseczki w kościołach

Do tej pory na liście miejsc, w których maseczki były obowiązkowe, znajdowały się komunikacja publiczna, taksówki, szpitale i gabinety lekarskie oraz statki i samoloty. Ponadto nakaz dotyczył sklepów, urzędów, banków, czy wind i salonów fryzjerskich i kosmetycznych. Od dziś założenie maseczek jest także obowiązkowe w kościołach.



Do soboty, 15 sierpnia, wstrzymane zostają wizyty w szpitalach i domach opieki. Od poniedziałku z kolei wprowadzony zostanie limit stu osób uczestniczących w weselach, pogrzebach, czy chrzcinach.



Zakaz masowego i publicznego celebrowania świąt religijnych został przedłużony do końca sierpnia. Podobne przepisy dotyczą innych imprez plenerowych.

Odległości na plażach i statkach

Także do 31 sierpnia obowiązywać będą przepisy dotyczące utrzymania bezpiecznej odległości na plażach oraz na prywatnych łodziach i statkach turystycznych.



Od 3 do 9 sierpnia obowiązywać będą przepisy ograniczające liczbę osób przebywających w barach, restauracjach, kawiarniach, czy klubach nocnych i dyskotekach. Jednocześnie będzie tam mogło być tyle osób, ile jest miejsc siedzących.



Zawieszone połączenia lotnicze

Do 15 sierpnia Grecja przedłuża zawieszenie połączeń lotniczych i morskich z Turcją, a także z Albanią i Macedonią Północną. Przedłużone zostają także obecne środki dotyczące przejść granicznych oraz zakaz wjazdu dla osób, które do kraju przybywają drogą lotniczą z Bułgarii, Rumunii i Zjednoczonych Emiratów Arabskich.



Uzdrowić turystyczny ruch

Pomimo nowych ograniczeń władze Grecji starają się uzdrowić ruch turystyczny.

Od dziś otwarto sześć głównych portów: Pireus, Heraklion, Wolos, Katakolo, Korfu i Rodos. Jednakże rejsy zostaną wznowione dopiero po 20 sierpnia. Po zacumowaniu w tych portach, statki wycieczkowe będą mogły wpływać także do innych portów, które uwzględnione będą w planie podróży.