Koronawirus w Hiszpanii. 3,5 tys. policjantów zachorowało na COVID-19

Około 3500 członków sił policyjnych Hiszpanii zachorowało na COVID-19 od czasu wprowadzenia w połowie marca przepisów o stanie zagrożenia epidemicznego, nakazujących obywatelom obowiązkową kwarantannę - wynika z danych hiszpańskich służb sanitarnych.

Zdjęcie Policjant w czasie epidemii koronawirusa w Hiszpanii /LLUIS GENE / AFP /AFP

Statystyki medyczne opublikowane w niedzielę przez agencję EFE dowodzą, że formacją, w której szeregach zanotowano najwięcej zakażeń koronawirusem jest żandarmeria (Guardia Civil). Dotychczas u jej 1526 funkcjonariuszy badania potwierdziły zachorowanie na COVID-19.



Dane służb sanitarnych obejmują zarówno funkcjonariuszy żandarmerii, jak też policji krajowej (Policia Nacional) oraz regionalnych formacji policyjnych.

Reklama

Choć służby sanitarne Hiszpanii nie podały dotychczas liczby pracowników służb policyjnych zmarłych na COVID-19, ale z szacunków mediów wynika, że do piątku z powodu zakażenia koronawirusem zanotowano 13 zgonów wśród funkcjonariuszy sił bezpieczeństwa.

Obowiązujący od 15 marca stan zagrożenia nakazuje mieszkańcom Hiszpanii pozostanie w domach z wyjątkiem uzasadnionych sytuacji, takich jak wyjście do pracy, na zakupy lub do banku. W sobotę premier Pedro Sanchez ogłosił zamiar wydłużenia obowiązkowej kwarantanny do 9 maja.

W niedzielę podczas konferencji w Madrycie szef MSW Hiszpanii Fernando Grande-Marlaska poinformował, że w związku ze złamaniem przepisów o stanie zagrożenia do soboty funkcjonariusze sił policyjnych wystawili ponad 651 tys. mandatów oraz zatrzymali 5740 osób. Minister ujawnił, że tylko w sobotę policjanci i żandarmi zatrzymali 172 osoby lekceważące kwarantannę oraz wypisali blisko 16,5 tys. mandatów.

Podczas ostatniej doby w Hiszpanii liczba osób zmarłych na Covid-19 wzrosła o 410 do 20 453, a pacjentów zakażonych koronawirusem o 4218 do 195 944.

Marcin Zatyk

Chcesz wiedzieć więcej na temat pandemii koronawirusa? Sprawdź statystyki:



Polska na tle świata

Sytuacja w poszczególnych krajach

Wskaźniki w przeliczeniu na milion mieszkańców