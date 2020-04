Rząd Pedra Sancheza zgodził się we wtorek, 21 kwietnia, na opuszczanie domów przez dzieci od 27 kwietnia. W czasie kwarantanny dzieci w wieku do 14 lat będą mogły wychodzić w towarzystwie jednego z rodziców na zakupy, do lekarza, banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego.

Zdjęcie Hiszpański rząd zezwolił dzieciom na wychodzenie z domów w czasie kwarantanny //Borja Puig de la Bellacasa HANDOUT /PAP/EPA

Starsze dzieci od najbliższego poniedziałku (27 kwietnia) będą mogły samodzielnie wychodzić z domu na zakupy.

Podczas konferencji prasowej w Madrycie rzeczniczka rządu i minister finansów Maria Jesus Montero poinformowała, że dekret zawierający 30 różnych decyzji dotyczących walki z epidemią służy stopniowemu usuwaniu restrykcji obowiązujących od połowy marca. Podkreśliła, że wychodzenie dzieci z domów nie może być traktowane jako spacer.

W komunikacie przekazanym Polskiej Agencji Prasowej przez biuro prasowe hiszpańskiego rządu napisano, że wśród zatwierdzonych podczas wtorkowego posiedzenia rady ministrów przepisów jest m.in. obniżenie stawki VAT do 0 proc. na materiały sanitarne dla szpitali oraz instytucji nieczerpiących zysków ze swojej działalności, wydłużenie okresu wykonywania zdalnej pracy o dwa miesiące, a także częściowe obniżenie składek ubezpieczenia społecznego w sektorze rolnym.

Rządowy dekret pozwala też na wypłatę ponad 1,1 mld euro dla małych i mikroprzedsiębiorstw poszkodowanych wskutek epidemii, a także na uruchomienie wsparcia finansowego dla ośrodków badawczych i centrów technologicznych.

Dodatkowo rząd zatwierdził powstanie funduszu pomocy federacjom sportowym oraz zawodnikom poszkodowanym w wyniku wstrzymania rozgrywek z powodu epidemii. Jego łączna wartość sięga 10 mln euro.

W Hiszpanii, gdzie na COVID-19 zmarło dotychczas 21 282 osób, a zakażonych zostało 204 178, stan zagrożenia epidemią ma zostać wydłużony do 9 maja. Rząd będzie potrzebował na to zgody Kongresu Deputowanych, niższej izby parlamentu.

Marcin Zatyka