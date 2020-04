Mąka i proszek do pieczenia - to produkty, po które teraz, w czasie pandemii, najczęściej sięgają Hiszpanie. Jak informuje ministerstwo rolnictwa, ich sprzedaż wzrosła czterokrotnie.

Zdjęcie Hiszpanie, cztery razy częściej niż przed pandemią, sięgają po mąkę i proszek do pieczenia /Alvaro Calvo /Getty Images

Na początku stanu alarmowego najbardziej poszukiwanym w Hiszpanii produktem był papier toaletowy. Z półek sklepowych znikały też konserwy, bo - jak wyjaśniają psycholodzy - społeczeństwo stanęło przed niewiadomą, jaką było ograniczenie do minimum wychodzenia z domu i gromadziło to, co miało mu pomóc w przetrwaniu.

Po trzech tygodniach niepokój przekształcił się w szukanie sposobów na spędzanie czasu w domu, a jednym z nich jest gotowanie i pieczenie. Jak donosi resort rolnictwa, "moda na mąkę" świadczy o tym, że Hiszpanie sami teraz pieką chleb i ciasta.

- Otoczenie wywiera wpływ na przyzwyczajenia. A zamknięcie doprowadza do sytuacji, w której po pierwszym okresie stresu, rodzi się potrzeba samonagradzania. Upieczenie chleba i zrobienie ciasta jest formą zaspokajania kaprysów - tak zmiany przyzwyczajeń uzasadniała w hiszpańskiej telewizji psycholog.

Ministerstwo rolnictwa informuje, że dwukrotnie szybciej niż przed pandemią z półek znikają oliwki. Niemal z tą samą częstotliwością chipsy, czekolada i lody. Hiszpanie rzadziej sięgają teraz po drogie wina i owoce morza. Mieszkańcy Półwyspu Iberyjskiego, przyzwyczajeni do spędzania czasu poza domem, znaleźli sposób na zamknięte bary i restauracje. Wiele rodzin, o określonej godzinie spotyka się ze znajomi online.

- Ja, jak zawsze, dwa razy w tygodniu o dwunastej rozmawiam z koleżankami. Tyle, że teraz przez skypa. Mąż widuje się z kolegami prawie codziennie o ósmej wieczorem. Stawiają sobie piwo i oliwki i wirtualnie naprawiają świat - opowiada Interii Sylvia Vidal, mieszkanka Barcelony.

EW