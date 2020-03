Koronawirus w Holandii. 19 osób zmarło, prawie 300 nowych zakażeń

Liczba zakażeń koronawirusem w ciągu ostatniej doby wzrosła w Holandii o 292 - do 1705. 19 osób zmarło, podnosząc łączną liczbę zgonów z 24 do 43 - poinformował we wtorek Krajowy Instytut Zdrowia Publicznego i Środowiska (RIVM).

Zdjęcie Liczba zakażeń koronawirusem w ciągu ostatniej doby wzrosła w Holandii o 292 /Jean-Pierre Geusens /PAP/EPA

Wśród 1705 zarażonych jest 389 osób pracujących w służbie zdrowia. Zmarli mieli od 63 do 94 lat. Łącznie 314 pacjentów było lub jest hospitalizowanych.

Reklama

Holenderskie władze apelują o przestrzeganie podstawowych zasad higieny, w tym o mycie rąk i zasłanianie twarzy podczas kichania i kaszlu. Dodatkowo RIVM zaleca, aby Holendrzy przy powitaniach nie podawali sobie ręki.

Restauracje i bary decyzją władz holenderskich zostały zamknięte.

Bergamo: Pogrzeby w czasie epidemii koronawirusa 1 / 5 Dziennik „L'Eco di Bergamo” zwraca uwagę, że podczas gdy w jednym tygodniu marca 2019 roku zmarły w Bergamo 23 osoby, w tym samym okresie tego roku w Bergamo i okolicach zanotowano 330 zgonów. Te dane, podkreśla gazeta, ukazują obraz skutków epidemii w jej włoskim epicentrum, gdzie umierają przede wszystkim starsi ludzie. Źródło: AFP Autor: Piero CRUCIATTI udostępnij