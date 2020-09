W Indiach odnotowano w ciągu ostatniej doby 90 802 kolejne przypadki koronawirusa. To oznacza, że zakażeń jest tam już ponad 4,2 mln - więcej niż w Brazylii.

Tym samym Indie stały się drugim na świecie krajem z największą liczbą zakażeń koronawirusem.



Aż 23 350 nowych przypadków odnotowano w stanie Maharasztra, gdzie dotychczas pojawiło się najwięcej zakażeń w całym kraju - ponad 900 tysięcy. W stolicy - Delhi wykryto z kolei 3256 przypadków.

Jeśli chodzi o liczbę ofiar koronawirusa, to wzrosła ona w Indiach do 71 642. Obecnie więcej jest tylko w Stanach Zjednoczonych i w Brazylii. Jak podaje agencja AFP, wielu ekspertów uważa jednak, że to liczby zaniżone, a testów nie wykonuje się wystarczająco dużo.



Z drugiej strony, z doniesień agencyjnych wynika, że w Indiach wyzdrowiało ponad 3,25 mln osób, co oznacza, że współczynnik wyzdrowień w tym kraju wynosi 77,3 proc.

Zdecydowanie najwięcej zakażeń pojawiło się dotychczas w USA - 6,25 mln, zaś w Brazylii - 4,12 mln.

