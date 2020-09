Koronawirus w Indonezji. Dżakarta przygotowuje nowy cmentarz dla ofiar

Władze stolicy Indonezji przygotowują kolejną działkę, na której mają być grzebane ciała zmarłych na COVID-19 - informują media. Zgodnie z protokołem epidemicznym w Dżakarcie pochowano ponad sześć tys. ofiar koronawirusa. W Indonezji na COVID-19 zmarło ponad 10 tys. osób.

Nowy cmentarz pomieści sześć tys. grobów - przekazał szef miejskiej agencji zajmującej się administracją dróg, Hari Nugroho, cytowany przez magazyn "Tempo". Dodał, że pracownicy komunalni wyrównują już teren, przygotowują niezbędną infrastrukturę i budują drogę dojazdową.

Dwuhektarowa nekropolia, która będzie położona na terenie cmentarza komunalnego Rorotan w północnej części miasta, ma być gotowa w grudniu.

Zaczęło brakować miejsc

Od marca w Dżakarcie, zgodnie z protokołem epidemicznym, pochowano 6248 zmarłych na COVID-19. Latem zaczęło brakować miejsc na dwóch cmentarzach komunalnych, wyznaczonych przez miasto na miejsca pochówków ofiar koronawirusa.

W połowie września administrator jednego z nich, cmentarza Pondok Ranggon, poinformował, że w drugiej połowie października na jego terenie skończy się miejsce na nowe groby. Jak powiedział, przed początkiem masowych zakażeń koronawirusem tamtejsi grabarze chowali nie więcej niż 80 ciał tygodniowo, w sierpniu i wrześniu ta liczba wzrosła do średnio 180.

Specjalna procedura

Zmarli, u których podejrzewa sią zakażenie koronawirusem, muszą być chowani według procedury, zgodnie z którą ciała są odkażane, umieszczane w wodoodpornych torbach, a następnie w trumnach. Te z kolei przed przewiezieniem na cmentarz mają być spryskane płynem odkażającym i zabezpieczone folią, by chronić osoby zajmujące się pogrzebem.

Od wielu miesięcy w Indonezji pojawiają się doniesienia medialne na temat konfliktów, do których prowadzą te rygory. Procedura nie jest bowiem zgodna z tradycyjnymi zwyczajami pogrzebowymi obejmującymi zabieranie ciała do domu i dokonywanie rytuałów przez bliskich zmarłego. W efekcie dochodzi do wielu przypadków wykradania ciał ze szpitali przez rodziny zmarłych.

Epidemia w Indonezji

Indonezja jest po Filipinach drugim krajem Azji Południowo-Wschodniej pod względem liczby potwierdzonych przypadków zakażeń wirusem SARS-CoV-2, lecz ma dwukrotnie wyższy od nich wskaźnik zgonów na COVID-19. W kraju stwierdzono dotąd ponad 287 tys. infekcji koronawirusem. Zmarło 10,7 tys. zakażonych pacjentów, wyzdrowiało zaś 215 tys.

Oficjalne dane o liczbie zachorowań i zgonów mogą być jednak zaniżone. Jak zauważył 2 września rzecznik rządowego zespołu do spraw walki z pandemią, profesor Wiku Adisasmito, kraj przeprowadza testy na obecność koronawirusa u nie więcej niż 95 tys. osób tygodniowo - trzykrotnie mniej, niż wynika to z zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).

Tomasz Augustyniak

***



