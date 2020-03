Liczba osób zakażonych koronawirusem w Iranie wzrosła do 8 042, a ofiar śmiertelnych do 291 - poinformowało we wtorek irańskie ministerstwo zdrowia. W ciągu jednego dnia odnotowano największą dotąd liczbę 54 zgonów.

Zdjęcie W Iranie w ciągu jednego dnia odnotowano największą dotąd liczbę zgonów /Abedin Taherkenareh /PAP/EPA

Iran jest jednym z najbardziej dotkniętych przez koronawirusa COVID-19 krajów na świecie. Poniedziałkowy bilans mówił o 7 161 zainfekowanych i 237 zgonach.

W całym regionie Bliskiego Wschodu odnotowano ponad 8 600 przypadków zakażenia koronawirusem, a na świecie ponad 110 tys., przy czym ponad 3 800 osób zmarło.

Do tej pory wyleczonych zostało ok. 62 tys. osób.