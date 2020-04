Koronawirus w Kanadzie. Liczba ofiar przekroczyła tysiąc

Liczba potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 w Kanadzie wynosi prawie 29 tys. Łączna liczba zmarłych na COVID-19 przekroczyła tysiąc, dając 1056 ofiar, o 78 więcej niż poprzedniego dnia.

Zdjęcie "Jeśli miarą społeczeństwa jest to, jak troszczy się o osoby najbardziej narażone na ryzyko, to pandemia pokazała pęknięcia w naszej zbroi" /Andrew Francis Wallace/Toronto Star /Getty Images

Federalna naczelna lekarz kraju dr Theresa Tam powtórzyła w czwartek, że rozwój pandemii w Kanadzie wydaje się spowalniać, ale Kanadyjczycy bezwzględnie muszą stosować zasady, takie jak utrzymywanie odległości.

Zwróciła uwagę na problem domów opieki i osób bezdomnych, szczególnie narażonych na zachorowania. Około połowy zgonów na COVID-19 w Kanadzie to osoby przebywające na stałe w domach opieki dla seniorów. "Jeśli miarą społeczeństwa jest to, jak troszczy się o osoby najbardziej narażone na ryzyko, to pandemia pokazała pęknięcia w naszej zbroi" - dodała.

Premier Kanady Justin Trudeau będzie rozmawiać z premierami prowincji Kanady w sprawie działań w domach opieki.

Premier Quebec Francois Legault przekazał w czwartek, że zwrócił się do Ottawy o wsparcie ze strony personelu wojskowego, mającego przeszkolenie medyczne. Jak powiedział Trudeau, podczas swojej czwartkowej konferencji prasowej, prośba ta jest analizowana. "Jest to nieco odmienne od tego, o co zazwyczaj proszone są siły zbrojne" - dodał.