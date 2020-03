Koronawirus zaatakował mieszkańców miasteczka Medicina koło Bolonii na północy Włoch. "Wirus jest szczególnie agresywny i zaraźliwy" - tym burmistrz uzasadnił swą decyzję o zamknięciu do 3 kwietnia 16-tysięcznej miejscowości i ogłoszeniu jej „czerwoną strefą”.

Zdjęcie Koronawirus zaatakował mieszkańców miasteczka Medicina (zdjęcie ilustracyjne) /ANDREAS SOLARO /AFP

We włoskich mediach zwraca się uwagę na paradoks i symboliczną wymowę faktu, jakim jest szerzenie się wirusa w miejscu o takiej nazwie. Zanotowano tam 70 potwierdzonych przypadków zakażeń i dziewięć zgonów. Ponad sto osób znalazło się w domowej izolacji z powodu kontaktu z chorymi.

Burmistrz miejscowości Medicina Matteo Montanari powiedział : "W ciągu dwóch tygodni liczby wskazują na anomalię w postaci znacznego wzrostu zakażeń. Konieczna jest zatem interwencja by ją powstrzymać i nie dopuścić do wzrostu zachorowań w naszej miejscowości, jak i do rozszerzenia się wirusa na pobliską Bolonię".

"Musimy podjąć ostatni wysiłek, z podniesioną wysoko głową i bez strachu"- podkreślił młody burmistrz.

"Obiecałem sobie, że będę płakać tylko wtedy, kiedy skończy się ta burza" - wyznał Montanari w przesłaniu wideo do obywateli.

W wydanym rozporządzeniu nakazał zawieszenie wszelkiej działalności produkcyjnej i komercyjnej. Obowiązuje zakaz opuszczania miejscowości i wyjazdu z niej. Dróg pilnują karabinierzy.