Koronawirus w Niemczech. Już ponad tysiąc przypadków

W Niemczech do poniedziałku do godz. 8 rano wykryto 1112 przypadków zakażenia koronawirusem - poinformował Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. W porównaniu z niedzielą oznacza to wzrost liczby zarażonych o 210.

Zdjęcie W Niemczech wzrosła liczba zakażonych koronawirusem; zdj. ilustracyjne / Kena Betancur /Getty Images

484 osoby z koronawirusem, czyli blisko połowę łącznej ich liczby, zarejestrowano w legitymującej się największym wśród niemieckich krajów związkowych zaludnieniem Północnej Nadrenii-Westfalii, w tym ponad 290 w uważanym za pierwotne ognisko infekcji powiecie Heinsberg.

W Bawarii odnotowano dotąd 256 potwierdzonych przypadków nosicielstwa, w Badenii-Wirtembergii - 199, w Berlinie - 40, a w Dolnej Saksonii - 33. W 10 innych krajach związkowych jest ich nie więcej niż po 20, a w Saksonii-Anhalcie nie zarejestrowano dotąd żadnego.

Jak zaznacza RKI, chodzi tu o przypadki, które mu zgłoszono lub o których informowały oficjalne źródła. Ponieważ sytuacja jest bardzo dynamiczna, mogą się pojawiać rozbieżności między liczbami podawanymi przez RKI a danymi publikowanymi przez inne instytucje, na przykład władze poszczególnych krajów związkowych.

W Niemczech nie odnotowano dotychczas żadnego zgonu spowodowanego koronawirusem.