Koronawirus w Niemczech. Najnowsze dane

22 osoby zakażone koronawirusem zmarły w Niemczech w ciągu ostatniej doby - poinformował w poniedziałek 11 maja rano Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. Łączna liczba ofiar śmiertelnych pandemii wzrosła do 7417. Odnotowano 357 nowych zakażeń SARS-CoV-2.

Liczba odnotowanych zgonów zmniejszyła się o cztery w stosunku do poprzedniego bilansu dobowego. Utrzymująca się przez weekend niska liczba zgonów może wynikać z tego, że placówki służby zdrowia nie wysłały do RKI pełnych danych. Berliński instytut w poprzednich tygodniach ostrzegał przed możliwością występowania takiej sytuacji w weekendy.

RKI poinformował o 357 nowych infekcjach zidentyfikowanych minionej doby. To o 310 mniej w stosunku do danych podsumowujących sobotę. Łączna liczba odnotowanych zakażeń SARS-CoV-2 w Niemczech wzrosła do 169575 - przekazał RKI.

Wskaźnik reprodukcji koronawirusa w RFN wynosi aktualnie 1,13 - wynika z raportu, który RKI opublikował w niedzielę (10 maja). Oznacza to, że jedna zakażona osoba zaraża więcej niż jedną osobę. Wskaźnik reprodukcji na początku maja utrzymywał się przez wiele dni w granicach 0,7 - 0,8. Instytut zaznaczył, że ze względu na wahania statystyczne, trudno jeszcze ocenić, czy wzrost wskaźnika reprodukcji koronawirusa przełoży się na wzrost liczby nowych infekcji.

Wśród niemieckich krajów związkowych najwięcej infekcji wykryto w Bawarii - 44368, Nadrenii Północnej-Westfalii - 35132 i w Badenii-Wirtembergii - 33190.

Około 1300 chorych na COVID-19 uznano w ciągu ostatniej doby za wyleczonych. Ogółem wyzdrowiało ok. 145 600 zakażonych. Jest to 85 proc. wszystkich dotychczas zidentyfikowanych przypadków koronawirusa w Niemczech.

Z Lipska Łukasz Grajewski