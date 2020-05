43 osoby zakażone koronawirusem zmarły w Niemczech w ciągu ostatniej doby - poinformował w poniedziałek rano (4 maja) Instytut im. Roberta Kocha w Berlinie. Łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii COVID-19 wzrosła w kraju do 6 692.

Zdjęcie Trzeci dzień z rzędu w Niemczech spada liczba zgonów /JOHN MACDOUGALL / AFP /AFP

Liczba odnotowanych w ciągu doby zgonów zmniejszyła się o 31 w stosunku do poprzedniego bilansu dobowego. Liczba ta spada trzeci dzień z rzędu. RKI zaznaczało już jednak wcześniej, że placówki zdrowia w weekend nie zawsze przesyłają pełne informacje dotyczące nowych infekcji i zgonów.

Minionej doby obecność koronawirusa potwierdzono w Niemczech u kolejnych 679 osób, co oznacza spadek o 114 przypadków w stosunku do danych z niedzieli (3 maja). Również dobowa liczba nowych infekcji maleje trzeci dzień z rzędu.

Łączna liczba odnotowanych przypadków zakażenia SARS-CoV-2 w Niemczech wzrosła do 163 175.

Ile osób wyzdrowiało?

Około 2 200 chorujących na COVID-19 uznano w ciągu ostatniej doby za wyleczonych - podał RKI.

Ogółem wyzdrowiało 132,7 tys. zakażonych. Jest to 81 proc. wszystkich dotychczas zidentyfikowanych przypadków koronawirusa w tym kraju.

Wśród niemieckich krajów związkowych najwięcej infekcji wykryto w Bawarii - 42 997, z czego wyleczono ok. 34 600, Nadrenii Północnej-Westfalii - 33 560, z czego wyzdrowiało ok. 28 200, i w Badenii-Wirtembergii - 32 411, wyzdrowiało ok. 25 400.

Część obostrzeń znika

Od poniedziałku (4 maja) na terenie wszystkich niemieckich krajów związkowych zniesiona zostaje część obostrzeń w związku ze stale malejącą liczbą nowych infekcji i zgonów spowodowanych koronawirusem.

W ograniczonym zakresie i przy zachowaniu zaostrzonych norm higieny wznowić działalność mogą m.in. biblioteki, muzea, ogrody zoologiczne. Otwarte zostaną place zabaw. Również kościoły, meczety i synagogi mogą ponownie organizować nabożeństwa.

Z Lipska Łukasz Grajewski

