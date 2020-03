W Niemczech z powodu koronawirusa zmarło do tej pory 455 osób - poinformował w poniedziałek Instytut im. Roberta Kocha (RKI) w Berlinie. To wzrost liczby ofiar śmiertelnych o 66 w porównaniu z niedzielą. Do tej pory stwierdzono ponad 57,2 tys. zakażeń.

Zdjęcie Mimo epidemii na terenie swojego kraju, Niemcy przyjmują również pacjentów z Francji i Włoch. Na zdjęciu: Transport chorych z Francji, 29 marca 2020 r. /LUKAS SCHULZE /Getty Images

Od początku pandemii odnotowano 57 298 przypadków zakażenia koronawrusem; w ciągu ostatnich 24 godzin liczba zainfekowanych wzrosła o 4 751 - przekazał RKI.

Najwięcej zakażeń - 13 989 - jest w Bawarii, gdzie koronawirus pojawił się w Niemczech w pierwszej kolejności.

Niemcy znajdują się wciąż w początkowym stadium pandemii - zaznaczał w niedzielę szef RKI Lothar Wieler w rozmowie opublikowanej w "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Ostrzegł, że Niemcy mogą znaleźć się w podobnej sytuacji, z jaką zmagają się Włosi. "Z pewnością musimy liczyć się z niewystarczającą wydajnością" niemieckiej służby zdrowia - ocenił.

Jak dodał, wciąż niewielka liczba zgonów w stosunku do rosnącej krzywej zakażeń w RFN wynika głównie z faktu przeprowadzania w tym kraju dużej liczby testów.

Wieler przestrzegł przed zbyt szybkim poluzowaniem wprowadzonych przez rząd federalny obostrzeń mających na celu spowolnienie rozprzestrzeniania się wirusa. "Z medycznego punktu widzenia chciałbym, żebyśmy wszyscy stosowali się do nich tak długo, jak to możliwe" - powiedział.