Panama przyjęła nietypową taktykę walki z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. W kraju wprowadzono surowe restrykcje, a żeby ułatwić policji pilnowanie ich przestrzegania, kobiety i mężczyźni mogą wychodzić z domu tylko w określone dni tygodnia - informuje CNN.

Zdjęcie Policja w Panamie pilnuje przestrzegania nowych restrykcji /Luis Acosta /AFP

Kobiety w Panamie mogą wychodzić z domu, by załatwić niezbędne sprawunki, w poniedziałki, środy i piątki. Mężczyznom wolno opuszczać miejsce zamieszkania we wtorki, czwartki i soboty. W niedzielę wszyscy mają siedzieć w domu. To rozwiązanie, które ma obowiązywać przez przynajmniej 15 dni, ma w teorii pomóc zmniejszyć liczbę osób poruszających się po ulicach i ułatwić policji kontrolowanie ich. W wyznaczonych dniach zarówno mężczyźni, jak i kobiety, będą mieć zaledwie dwie godziny na zakupy - podaje CNN.

Już wcześniej rząd nawoływał obywateli do pozostania w domach i wychodzenia tylko w nagłych przypadkach, albo po jedzenie.

"Ogromna liczba osób krążących poza swoimi domami, pomimo obowiązkowej krajowej kwarantanny, skłoniła rząd krajowy do podjęcia bardziej surowych środków" - stwierdził prezydent kraju Laurentino "Nito" Cortizo.

Oprócz restrykcji dotyczących wychodzenia z domów, w kraju zakazano także podróży krajowych i międzynarodowych, zamknięto granice, lotniska, a od 22 marca nawet obywatele Panamy nie mogą wjechać do kraju. Dodatkowo, jak informuje CNN, między godziną 21 i 5 rano obowiązuje godzina policyjna. Nowe, bardziej restrykcyjne zasady, wprowadzą godzinę policyjną od 17.