Koronawirus w Polsce. Łamią kwarantannę z błahych powodów

Mieszkaniec Suchedniowa złamał kwarantannę, żeby kupić alkohol. 21-latek z Ostrzeszowa - by spotkać się z dziewczyną. Dwoje mieszkańców Gdańska - by zrobić zakupy, choć wiedzieli, że mogą je zamówić telefonicznie. Polacy naruszają zasady kwarantanny z błahych powodów. Tymczasem minister zdrowia i eksperci podkreślają, że izolacja jest najlepszym sposobem, by zatrzymać rozprzestrzenianie koronawirusa.

Służby donoszą o kolejnych przypadkach łamania kwarantanny. Powody? Często kuriozalne.



Jeden z mieszkańców Suchedniowa (woj. świętokrzyskie) opuścił miejsce zamieszkania, aby... kupić alkohol.



Z kolei dwoje mieszkańców Gdańska - by zrobić zakupy, choć wiedzieli, że mogą je zamówić telefonicznie.

Funkcjonariusze z Kielc dwukrotnie nie zastali pod wskazanym adresem 43-latka, który wrócił kilka dni temu z Niemiec. Spotkali go dopiero w w nocy z soboty na niedzielę. Będący pod wpływem alkoholu mężczyzna oświadczył stróżom prawa, że według niego nie podlega już kwarantannie, gdyż spędził na niej 2 tygodnie. Prawda była taka, że przebywał na niej dwa dni.



Zaś 21-latek z Ostrzeszowa wyszedł z domu, pomimo nakazanej kwarantanny, i nie odbierał telefonu od policji. Okazało się, że młodzieniec chciał zobaczyć się ze swoją dziewczyną. Ta jednak nie wyszła na spotkanie.

60-latka z Krakowa chciała uciec z kwarantanny... do Niemiec. Policjanci zatrzymali ją na dworcu autobusowym w stolicy Małopolski.



Z informacji policji wynika, że w ostatniej dobie funkcjonariusze w całym kraju skontrolowali 79 196 osób poddanych przymusowej kwarantannie. W 318 przypadkach stwierdzono uchybienia kwalifikujące się do ukarania. A kara może być dotkliwa. W piątek rząd w związku z wprowadzeniem stanu epidemii podwyższył kary za nieprzestrzeganie zasad kwarantanny z 5 do 30 tys. zł.

Liczba zakażonych wirusem SARS-CoV-2 w naszym kraju wynosi już 649, z czego siedem osób zmarło. Minister zdrowia Łukasz Szumowski prognozuje, na koniec tego tygodnia możemy mieć "dobrych parę tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce".

Lekarze i wirusolodzy apelują, by zostawać w domach, bo izolacja to najlepszy sposób, by ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. "Jedynym sposobem ochrony jest siedzieć w domu" - mówi wprost szef resortu zdrowia.



Przestrzeganie kwarantanny wydaje się być szczególnie istotne w świetle najnowszych badań chińskich naukowców . Koronawirus jest zaraźliwy przed wystąpieniem objawów choroby COVID-19, a nawet 44 proc. infekcji może pochodzić od osób bez objawów - wynika z ich (niezweryfikowanych jeszcze w prasie specjalistycznej) ustaleń.



