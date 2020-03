Koronawirus w Polsce. Nowe informacje ze szpitala w Zielonej Górze

​- Na oddziale zakaźnym przebywa trzech pacjentów, w tym jeden ze stwierdzonym zakażeniem koronawirusem - poinformowała w piątek rzecznik Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze Sylwia Malcher-Nowak.

Zdjęcie Oddział Chorób Zakaźnych Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze / Lech Muszyński /PAP

"Na oddziale zakaźnym pozostało już tylko trzech pacjentów" - powiedziała Malcher-Nowak. Wyjaśniała, że poza pacjentem, u którego kilka dni temu potwierdzono zarażenie koronawirusem, są jeszcze dwie inne osoby, które czekają na wyniki badań. Próbki do badań zostały przewiezione do specjalistycznego laboratorium w Gorzowie Wielkopolskim.



Jeszcze dziś rano na oddziale zakaźnym leżało siedem osób, łącznie z tzw. pacjentem "zero", czyli mężczyzną, u którego stwierdzono obecność koronawirusów. Czterech pacjentów wypisano do domu. "Zdiagnozowano u nich grypę" - powiedziała Malcher-Nowak.

Rzecznik szpitala nie podała żadnych szczegółów dotyczących pacjentów.

Kierownictwo szpitala wstrzymało odwiedziny na Klinicznym Oddziale Zakaźnym. Na pozostałych oddziałach szpitala wprowadziło ograniczenie wizyt do jednej osoby. Odwiedziny u chorych mają być krótkie z zachowaniem higieny.

W nocy z wtorku na środę potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce. Pacjent hospitalizowany jest w Zielonej Górze. Lekarze oceniają stan jego zdrowia jako dobry.