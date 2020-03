W Moskwie wprowadzona zostanie od poniedziałku obowiązkowa samoizolacja; z domu będzie można wyjść tylko do pracy, najbliższego sklepu czy apteki - poinformował mer stolicy Siergiej Sobianin. Nie podał, jak długo obowiązywać będą te ograniczenia.

Sobianin wyjaśnił, że takie działania podjęto po to, by "liczba ciężkich zachorowań (zakażeń koronawirusem - red.) rosła stopniowo i aby poradził sobie z tym system ochrony zdrowia".



Władze zdecydowały się na ten krok w obliczu wzrostu liczby zakażeń - podał niezależny portal Meduza, powołując się na źródło zbliżone do sztabu powołanego w związku z pandemią. Kolejnym powodem było to, że teraz, gdy samoizolacja jest tylko rekomendacją, część ludzi jej nie przestrzegała, np. zbierając się na wspólne grillowanie.

Zgodnie z ogłoszonymi ograniczeniami wyjście z domu będzie dozwolone także w przypadku konieczności pomocy medycznej, wystąpienia zagrożenia dla życia lub zdrowia. Będzie można wyjść na spacer z psem (na odległość 100 metrów od miejsca zamieszkania) czy do śmietnika, aby wyrzucić śmieci.

Nie jest jasne, jaka kara będzie grozić za naruszenie ograniczeń.

Sobianin zapowiedział jednak, że wprowadzony zostanie system kontroli przestrzegania obowiązku izolacji.

Od soboty w Rosji trwał zarządzony przez prezydenta Władimira Putina przedłużony tydzień wolny od pracy. Miał on obowiązywać do niedzieli 5 kwietnia.

Z Moskwy Anna Wróbel

