Koronawirus w Rosji: Wykryto 4774 nowe przypadki zakażenia

W ciągu ostatniej doby wykryto w Rosji 4774 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. W tym czasie zmarły 42 zakażone osoby. Łączna liczba zarejestrowanych przypadków koronawirusa wynosi obecnie 62 773, a łączna liczba zgonów 555 - poinformował w czwartek sztab do walki z pandemią.

Szpitale opuściło w ciągu ostatniej doby 471 wyleczonych pacjentów z COVID-19 i łączna liczba wyzdrowień sięgnęła 4891.

Podana w czwartek liczba nowych zakażeń jest niższa niż w poprzednich dwóch dniach. Wykryto je jednak w 81 regionach Federacji Rosyjskiej, a więc praktycznie w całym kraju. Wśród nowych przypadków ponad 47 proc. dotyczy osób, które nie miały klinicznych objawów zakażenia. W całym kraju przeprowadzono dotąd ponad 2,4 mln testów na obecność koronawirusa.

Nowych zakażeń nadal najwięcej jest w Moskwie - 1959 - gdzie łączna liczba infekcji wynosi teraz 33 940. Lekarz Denis Procenko kierujący głównym szpitalem koronawirusowym Moskwy w dzielnicy Komunarka napisał w środę wieczorem w mediach społecznościowych, że w stolicy liczba nowych pacjentów przekracza liczbę wypisanych.

W Moskwie obowiązują wymogi samoizolacji i system przepustek (kodów) elektronicznych potrzebnych do poruszania się po mieście samochodem i transportem publicznym. Ministerstwo łączności Rosji zapowiedziało, że do końca kwietnia system zostanie wprowadzony w 21 kolejnych regionach, w pierwszej kolejności - w obwodach centralnej Rosji.

Wśród ograniczeń obchody ramadanu rozpoczynają w czwartek muzułmanie. Islam to druga co do liczby wyznawców religia w Rosji. Z powodu epidemii modlitwy w meczetach odbędą się bez wiernych, którym zalecono modlenie się w domach i słuchanie kazań imamów za pośrednictwem internetu.