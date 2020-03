Koronawirus w Szczecinie i Radomiu? Są wyniki badań

Wykluczono koronawirusa u trzech pacjentów szpitala wojewódzkiego w Szczecinie, w tym trzynastolatka. Sześć osób pozostaje w szpitalach w Zachodniopomorskiem w związku z podejrzeniem zakażeniem koronawirusem. Badania wykluczyły również zarażenie się koronawirusem przez jedną z pacjentek, która trafiła na oddział zakaźny szpitala w Radomiu; kobieta niedawno wróciła z Hongkongu.

Zdjęcie Wykluczono koronawirusa u pacjentów w Szczecinie i Radomiu /PIOTR JEDZURA/REPORTER /Reporter

Testy na obecność koronawirusa u dwóch osób dorosłych i trzynastolatka są ujemne - poinformował PAP w czwartek p.o. rzecznika prasowego szczecińskiego szpitala wojewódzkiego Mateusz Iżakowski.

Na oddziale zakaźnym szpitala pozostają trzy dorosłe osoby w związku z podejrzeniem koronawirusa - testy z próbkami zostały przesłane do PZH. "Stan pacjentów jest dobry" - podał Iżakowski.

Troje pacjentów, dwie kobiety i mężczyzna, przebywają także w szpitalu wojewódzkim w Koszalinie. Szpital oczekuje na wyniki testów na obecność koronawirusa.

Zachodniopomorskie szpitale m.in. w Szczecinie, Koszalinie, Szczecinku i Kołobrzegu wprowadziły całkowity lub częściowy zakaz odwiedzin. W szczecińskim szpitalu "Zdroje", gdzie znajduje się najwięcej oddziałów dziecięcych, u pacjenta może przebywać jedna osoba.

Radom: Wróciła z Hongkongu

Badania wykluczyły zarażenie się koronawirusem przez jedną z pacjentek, która trafiła na oddział zakaźny szpitala w Radomiu; kobieta niedawno wróciła z Hongkongu - poinformowała PAP rzeczniczka Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Małgorzata Gregorczyk.

Rzeczniczka dodała, że na wyniki czeka jeszcze jeden chory przebywający na oddziale zakaźnym Radomskiego Szpitala Specjalistycznego. To pacjent, który w środę z kaszlem i wysoką gorączką zgłosił się do jednej z radomskich przychodni i od razu został karetką przewieziony do szpitala.

Mężczyzna wcześniej przebywał w Niemczech i podejrzewał, że mógł się tam zarazić koronawirusem. Według rzeczniczki jego wyniki powinny nadejść w piątek. Obecnie pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Radomiu pozostaje 69 osób.