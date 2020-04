Belgijskie szpitale w Brugii i Gandawie testują eksperymentalne leki przeciwko koronawirusowi. Dwa lekarstwa mają pomóc zmniejszyć uszkodzenia płuc.

Zdjęcie Dezynfekcja w jednym z supermarketów w Brukseli, zdjęcie ilustracyjne /PAP/EPA

Pierwszy lek, jak poinformowało flamandzkie radio VRT, ma wytworzyć substancję w organizmie i przyspieszyć naprawę tkanki płucnej, a tym samym skuteczniej walczyć z koronawirusem.



Drugi lek jest środkiem przeciwzapalnym, stosowanym w leczeniu reumatyzmu.



Jeden z doktorów ze szpitala w Brugii porównał to, co dzieje się w płucach po zakażeniu koronawirusem do lawiny, która powoduje ogromne zniszczenia. Płuca nie są w stanie dostarczać organizmowi tlenu, wypełniają się płynem i martwymi komórkami, co powoduje problemy z oddychaniem.



Leki - jak mówił doktor - hamują efekt lawinowy i nie ma potrzeby podłączania pacjentów do respiratorów.

Po Brugii i Gandawie lekarstwa mają być testowane także w innych belgijskich szpitalach uniwersyteckich i stosowane w najcięższych przypadkach.