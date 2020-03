Do 17 wzrosła liczba zmarłych osób zakażonych koronawirusem na Ukrainie - przekazało we wtorek wieczorem ministerstwo ochrony zdrowia tego kraju. W poniedziałek informowano o 13 zmarłych. Liczba zakażonych zwiększyła się z 548 do 645.

Zdjęcie Kolejne ofiary koronawirusa w Ukrainie /MARKIIAN LYSEIKO /PAP

"Według danych Centrum Zdrowia Publicznego z godz. 22 (godz. 21 w Polsce) 31 marca na Ukrainie jest 645 potwierdzonych laboratoryjnie - przy wykorzystaniu metody PCR - przypadków COVID-19. Ogółem odnotowano 17 zgonów z tego powodu. Łącznie 10 osób już wyzdrowiało (...)" - napisało ministerstwo na Facebooku.

Ukraińskie Centrum Zdrowia Publicznego podsumowało wcześniej we wtorek, że 63,5 proc. osób, u których w kraju zdiagnozowano infekcję, jest w grupie wiekowej 30-60 lat.

We wtorek ukraińskie media obiegła informacja o tym, że według uchwały rządu osoby poddane samoizolacji - czyli zakażeni koronawirusem i ludzie, którzy mieli z nimi kontakt - mogą w pilnych sytuacjach wychodzić do sklepów, aptek, drogerii i placówek medycznych. Tego dnia ministerstwo ochrony zdrowia poinformowało też o tym, że - przy zachowaniu środków ostrożności - w kraju będą mogły zostać otwarte bazary z żywnością.

Według szefa MSW Ukrainy Arsena Awakowa wprowadzone w kraju w związku z COVID-19 ograniczenia mogą potrwać minimum dwa miesiące.

Z Kijowa Natalia Dziurdzińska