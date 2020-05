W ciągu ostatnich 24 godzin liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w USA zwiększyła się o 2333. To ponad dwukrotny wzrost w porównaniu z poprzednią dobą, w której odnotowano 1015 zgonów - co było najniższym przyrostem od miesiąca. Od początku epidemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych zmarło ponad 71 tys. zakażonych - wynika z bilansu Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore.

W Stanach Zjednoczonych przeprowadzono do tej pory ponad 1 mln 203 tys. testów na obecność koronawirusa z wynikiem pozytywnym. W ciągu doby liczba ta zwiększyła się o około 22 tys.

Najnowsze dobowe dane obejmują 24 godziny od godz. 2.30 czasu polskiego w nocy z poniedziałku na wtorek.

Nowy Jork nadal epicentrum epidemii

Epicentrum epidemii w USA pozostaje stan Nowy Jork, gdzie na COVID-19 zmarło dotychczas 25124 chorych.

Gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo powiadomił we wtorek o wzroście w ciągu ostatniej doby liczby zgonów z powodu koronawirusa do 230. Mniej jest natomiast chorych w szpitalach.

Zgodnie z nowymi szacunkami amerykańskiego rządu na początku czerwca na koronawirusa dziennie umierać będzie trzy tysiące Amerykanów. Dostęp do tych prognoz uzyskały media w USA, m.in. dziennik "New York Times" i portal The Hill. Ta liczba znacznie przewyższa dotychczasowe rządowe prognozy, ale portal radia NPR podkreśla, że jest to prognoza robocza.

Trump: Zgonów będzie więcej

We wtorkowym wywiadzie dla telewizji ABC prezydent USA Donald Trump przyznał, że "będzie więcej zgonów". Jednocześnie uznał, że nie da się "zamknąć w mieszkaniu czy domu". Wyraził też przekonanie, że stopniowo otwierając gospodarkę, Amerykanie będą przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym utrzymywania dystansów międzyosobowych i częstego mycia rąk.

Trump we wtorek po raz pierwszy od ponad miesiąca opuścił Waszyngton. W Phoenix w Arizonie odwiedził fabrykę produkującą maseczki. Podczas pobytu sam jednak nie miał jej na twarzy.

