Kolejne 892 osoby zakażone koronawirusem Sars-CoV-2 zmarły we wtorek 22 września w Stanach Zjednoczonych. Liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa zbliża się do 7 milionów. By uhonorować zmarłych na COVID-19 w trawnik przez Pomnikiem Waszyngtona w stolicy USA wbito tysiące małych flag.

Zdjęcie Morze flag przez Pomnikiem Waszyngtona. Każda z nich reprezentuje 10 Amerykanów, którzy ponieśli śmierć w pandemii /WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA /AFP

Zgodnie z danymi Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa od początku epidemii z powodu COVID-19 zmarło już 200 710 Amerykanów. To o ponad 60 tys. więcej niż w Brazylii - drugim państwie pod względem liczby ofiar śmiertelnych koronawirusa.



Całkowita liczba wykrytych przypadków zakażenia wzrosła we wtorek w USA do 6 890 662. W ciągu doby zwiększyła się o ok. 65 tys.

Upamiętnili ofiary

By uhonorować zmarłych na COVID-19, w trawnik przez Pomnikiem Waszyngtona w stolicy USA wbito 20 tys. małych amerykańskich flag. Każda z nich reprezentuje 10 Amerykanów, którzy ponieśli śmierć w pandemii.

Jest to inicjatywa Covid Memorial Project, grupy z Waszyngtonu, która zorganizowała się w internecie.

"Administracja rządowa nie zrobiła nic, by upamiętnić zmarłych. Nie opuszczono flag, nie było uroczystości, nie było dnia żałoby (...) Chcemy po prostu powiedzieć: te istnienia były więcej niż statystyką, to byli członkowie rodzin, przyjaciele, sąsiedzi" - napisali członkowie grupy na jednym z portali społecznościowych.