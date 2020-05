Koronawirus w USA. Kolejny dzień spada liczba zgonów

W Stanach Zjednoczonych w poniedziałek, 25 maja, znów odnotowano spadek dobowej liczby zgonów z powodu koronawirusa. Zgodnie z danymi Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, w ciągu minionych 24 godzin na COVID-19 zmarły w tym kraju 532 osoby.

Tym samym łączny bilans ofiar śmiertelnych epidemii w USA wzrósł do 98 218.

Stany Zjednoczone zajmują pod tym względem pierwsze miejsce na świecie. Przy zachowaniu obecnego trendu bilans ten przekroczy 100 tys. jeszcze w maju.

Poprzednie dobowe bilanse mówiły o 638, 1127 i 1260 zgonach.

Ponad 14 mln testów

W Stanach Zjednoczonych przeprowadzono do tej pory ponad 14,6 mln testów na obecność koronawirusa. Ok. 1,662 mln z nich dało wynik pozytywny. W ciągu minionych 24 godzin liczba wykrytych zakażeń zwiększyła się o ok. 21 tys. Zmniejsza się jednak odsetek badań z wynikiem pozytywnym, czyli wykrywającym SARS-CoV-2.

Najnowsze dane obejmują 24 godziny - od godz. 2.30 czasu polskiego w nocy z niedzieli na poniedziałek.

W długi weekend Amerykanie ruszyli w drogę

W USA kończy się długi weekend - w poniedziałek, 25 maja, obchodzone było narodowe święto Memorial Day upamiętniające obywateli Stanów Zjednoczonych, którzy zginęli w trakcie służby wojskowej.

Po tygodniach izolacji wielu Amerykanów wykorzystało wolne dni, by podróżować.

