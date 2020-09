956 osób zmarło w piątek na COVID-19 w Stanach Zjednoczonych - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltmiore, w stanie Maryland (JHU).

Zdjęcie W USA z powodu koronawirusa zmarło już 187 710 osób /Carolyn Cole/Los Angeles Times /Getty Images

Poprzednie dobowe bilanse mówiły o 1080, 1066 i 1045 zgonach.



Zgodnie ze statystykami prowadzonymi przez JHU od początku epidemii, w USA z powodu koronawirusa zmarło już 187 710 osób. W sumie w Stanach Zjednoczonych potwierdzono blisko 6,2 mln przypadków infekcji.

Druga pod tym względem Brazylia ma ponad 4 mln potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2

Drastyczne prognozy

Zgodnie z nowymi prognozami University of Washington w Seattle, do końca roku na COVID-19 umrze ok. 410 tys. Amerykanów.



Oznacza to, że bilans ofiar śmiertelnych wzrośnie ponad dwukrotnie.

Model oparty jest na założeniu, że w USA nie dojdzie ani do złagodzenia ani do zaostrzenia obecnych ograniczeń.



