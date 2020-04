Koronawirus w USA. Organizacja polonijna deklaruje wsparcie

Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa (PSFCU) wspiera Polonię w czasie pandemii koronawirusa m.in. zniesieniem większości kar i opłat, związanych z obsługą klientów oraz modyfikacją lub przełożeniem spłat pożyczek. Ustanowiła też specjalny fundusz dla osób wymagających opieki.

"Pracujemy bez zakłóceń, a nasze oddziały są otwarte tylko w nieznacznie zmienionych godzinach, przestrzegając wszystkich zaleceń władz odnośnie do bezpieczeństwa i higieny pracy. W tym trudnym czasie nasza unia udowadnia, że jest sprawną i nowoczesną instytucją finansową, zdolną efektywnie funkcjonować w każdych warunkach, za co jestem szczególnie wdzięczny pracownikom PSFCU, którzy codziennie wykonują swoje obowiązki służąc Polonii" - powiedział dyrektor wykonawczy Unii Kredytowej Bogdan Chmielewski.

W nawiązaniu do trudnej sytuacji, która dotknęła zwłaszcza stany Nowy Jork i New Jersey, gdzie mieszkają duże skupiska amerykańskich Polaków, szef Unii dodał, że PSFCU jako wiodąca organizacja polonijna podejmuje różne działania, aby pomóc zarówno jej członkom, jak i całej społeczności polonijnej.

Specjalny fundusz

"Utworzyliśmy Specjalny Fundusz Pomocy, z którego wspieramy stowarzyszenia, parafie i organizacje polonijne, które pomagają najbardziej dotkniętym przez pandemią koronawirusa: osobom starszym, schorowanym, wymagającym szczególnej opieki. Pierwsi poszkodowani już otrzymali wsparcie, jednak nie zamierzamy na tym poprzestać i jednocześnie zachęcamy wszystkie organizacje polonijne do włączenia się do pomocy. Początkowa kwota funduszu to 250 tys. dolarów, która może być zwiększona w zależności od potrzeb" - powiedział Chmielewski.

W specjalnym oświadczeniu sprecyzował, że można aplikować o pożyczki na nieruchomości oraz o karty kredytowe i debetowe. Na bieżąco działa telefoniczny Dział Obsługi Klienta, a Bankowość Internetowa i Mobilna PSFCU zapewniają członkom Unii dostęp do zarzadzania pieniędzmi przez 24 godziny na dobę.

Jedną z pierwszych decyzji na początku kryzysu, głosi oświadczenie, było zniesienie większości opłat i kar związanych z obsługą kont w Unii. Aby pomóc swym członkom doświadczającym problemów ze spłatą pożyczek, PSFCU sugeruje m.in. modyfikację lub przełożenie płatności.

"Sytuacja każdego członka naszej Unii jest rozpatrywana indywidualnie tak, aby znaleźć jak najbardziej korzystne rozwiązanie dla obydwu stron. Unia asystuje członkom przy składaniu wniosków kredytowych dla biznesów w programie Paycheck Protection Plan (PPP), oferowanym przez federalną agencję Small Business Administration (SBA)" - wylicza Chmielewski.

Kto skorzystał z pomocy?

Z funduszu pomocy skorzystały dotychczas m.in. parafie w Nowym Jorku, New Jersey i Illinois oraz współpracujące z nimi instytucje humanitarne, a także kilka innych organizacji bratniej pomocy i fundacji. Wsparciem Unia objęła także pracowników służby zdrowia.

"PSFCU wysłała specjalne paczki żywnościowe z produktami importowanymi z Polski dla lekarzy i pielęgniarek (będących jednocześnie członkami Unii), którzy znajdują się na pierwszej linii frontu walki z pandemią, opiekując się chorymi na COVID-19. Ci nasi członkowie są dzisiaj prawdziwymi bohaterami" - głosi oświadczenie.

Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa wystąpiła z apelem do innych instytucji i organizacji polonijnych, aby przyłączyły się do akcji pomocy. Wymagają jej szczególnie osoby starsze, chore i najbardziej dotknięte skutkami pandemii koronawirusa.