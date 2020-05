W ciągu minionych 24 godzin w Stanach Zjednoczonych zmarło 657 osób zakażonych koronawirusem. Bilans ofiar śmiertelnych epidemii wzrósł do 98 875 - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore.

Zdjęcie Pracownicy medyczni w Nowym Jorku, zdj. ilustracyjne /Spencer Platt /Getty Images

To trzecia doba z rzędu, gdy przyrost zgonów jest mniejszy niż 700. Poprzednie dwa 24-godzinne bilanse informowały o 532 i 638 zgonach.

W Stanach Zjednoczonych przeprowadzono do tej pory ponad 14,9 mln testów na obecność koronawirusa. Ok. 1 mln 680 tys. z nich dało wynik pozytywny. W ciągu minionych 24 godzin liczba wykrytych zakażeń zwiększyła się o ok. 18 tys.

W USA z tygodnia na tydzień zmniejsza się odsetek badań z wynikiem pozytywnym, czyli wykrywającym SARS-CoV-2. To - według ekspertów - jedna z kluczowych kwestii świadczących o ustępowaniu epidemii.

Najnowsze dane obejmują 24 godziny od godz. 2:30 czasu polskiego w nocy z poniedziałku na wtorek (26 maja).