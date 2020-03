Minister obrony USA Mark Esper poinformował, że Pentagon gotów jest na długa walkę z COVID-19. Liczba żołnierzy zakażonych koronawirusem wzrosła w środę do 49, ponadto zakaziło się 14 pracowników cywilnych Pentagonu oraz siedmiu podwykonawców.

Zdjęcie Mark Esper /AFP

Esper powiedział we wtorek wieczorem, że Pentagon jest przygotowany na to, by wesprzeć cywilne władze w walce z pandemią "w każdy możliwy sposób". Zastrzegł jednak, że armia powinna być traktowana jako "wsparcie ostatniej szansy", a na pierwszej linii powinny działać władze lokalne i stanowe.

Esper zapowiedział, że rozważy zmobilizowanie gwardii narodowej i żołnierzy rezerwy, aby pomóc w walce z koronawirusem.

Administracja prezydenta Donalda Trumpa zapowiedziała, że jeśli będzie to konieczne, to wykorzysta Korpus Inżynieryjny Armii do budowy nowych szpitali.