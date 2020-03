Koronawirus w USA: Podano najnowszy bilans

Zakażonych koronawirusem w USA jest ponad 21 tys. osób; zmarło co najmniej 267 osób z COVID-19 - informuje w sobotę portal CNN. Ponad 70 milionom Amerykanom nakazano pozostanie w domach.

Zdjęcie W Senacie trwa dyskusja nad rekordowym pakietem pomocowym, na zdjęciu prezydent Donald Trump /PAP/EPA

Gubernator Nowego Jorku Andrew Cuomo zarządził w piątek, aby wszyscy pracownicy firm, które nie są najbardziej istotne dla funkcjonowania stanu, pozostawali w domach. Podobne kroki podjęły władze Kalifornii oraz Illinois.



W USA w szybkim tempie przybywa osób zakażonych. W sobotę ogólna liczba zakażonych przekroczyła 21 tys. Zmarło co najmniej 267 osób. Najgorsza sytuacja panuje w stanie Nowy Jork. Pod kątem koronawirusa przebadano w Stanach Zjednoczonych łącznie ponad 195 tys. osób.

Reklama

Władze Los Angeles apelują jednak do lokalnych lekarzy, by ograniczyli testy na COVID-19 jedynie do niezbędnych przypadków. W niektórych stanach przedstawiciele służb medycznych ostrzegają o brakach w produktach medycznych, m.in. w maseczkach ochronnych.

Amerykańskie władze starają się uzupełnić zapasy szpitali. Częściowo przez produkcję wewnętrzną, a częściowo przez import. Cuomo mówił w sobotę, że władze Nowego Jorku produktów medycznych "szukają na całym globie".

Z uwagi na spowolnienie gospodarcze wiele firm w USA zmuszonych jest do zawieszenia swojej działalności. Według ekspertów bezrobocie w Stanach Zjednoczonych już niedługo może osiągnąć dwucyfrowy poziom. W Senacie trwa dyskusja nad rekordowym pakietem pomocowym; jego kwota ma wynieść ponad bilion dolarów.