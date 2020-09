Gubernator stanu Nowy Jork Andrew Cuomo ogłosił w piątek (4 września), że odsetek pozytywnych wyników testów na obecność koronawirusa wyniósł w czwartek w całym stanie 0,92 proc. i czwarty tydzień z rzędu utrzymuje się poniżej 1 proc.

Zdjęcie Koronawirus w Nowym Jorku /SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP /AFP

Cuomo podkreślił, że z 93 395 testów wykonanych w całym stanie zaledwie 864 dało wynik pozytywny.

- Dzięki intensywnym wysiłkom nowojorczyków w całym stanie Nowy Jork minęły teraz cztery tygodnie z rzędu ze wskaźnikiem infekcji poniżej jednego proc. (...) W przyszłym tygodniu będą mogły zostać ponownie otwarte centra handlowe w Nowym Jorku, a w całym stanie kasyna. Wyznacza to kolejny kamień milowy w naszej walce z COVID-19 - ocenił gubernator.

Poinformował, że liczba osób hospitalizowanych wyniosła 428, z czego nowo przyjętych pacjentów do szpitali było 60. Na oddziałach intensywnej terapii znajduje się 116 chorych, 61 jest podłączonych do respiratorów.

W ciągu ostatniej doby na COVID-19 zmarło pięć osób. Liczba ofiar śmiertelnych koronawirus od początku pandemii sięga 25 348.

- Nie możemy popadać w samozadowolenie, musimy nadal chronić nasz postęp. Wszyscy musimy dalej nosić maseczki, zachowywać dystans społeczny, myć ręce, a przede wszystkim być twardym, jak Nowy Jork - apelował gubernator.

W gęsto zaludnionym mieście restauracje ze względu na obawy przed rozprzestrzenianiem się wirusa mogą wciąż funkcjonować tylko na świeżym powietrzu. Do zamkniętych pomieszczeń nie wolno wpuszczać klientów, co spowodowało, że niektórzy właściciele zaskarżają władze.

Tymczasem w sąsiednim stanie New Jersey piątek był pierwszym dniem od prawie sześciu miesięcy, w którym tamtejsze restauracje mogły zacząć wydawać posiłki wewnątrz z zachowaniem restrykcji.

Wykorzystanych może być w nich tylko 25 proc. miejsc, a razem nie może jeść więcej niż osiem osób, chyba że jest to najbliższa rodzina. Stoliki musi dzielić odstęp ok. dwóch metrów, a personel zobowiązany jest do noszenia maseczek. Liczba osób przy barze w porównaniu do normalnych warunków musi być ograniczona do jednej czwartej.

Z Nowego Jorku Andrzej Dobrowolski

