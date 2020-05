Koronawirus w USA: W stanie Nowy Jork zmarło kolejnych 230 zakażonych

W ciągu ostatniej doby w stanie Nowy Jork z powodu zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 zmarło 230 osób. Dane te podał we wtorek (5 maja) na swoim codziennym briefingu gubernator Andrew Cuomo.

Zdjęcie Andrew Cuomo /AFP

Najnowszy bilans oznacza nieznaczny wzrost dobowych przypadków śmierci po dwóch dniach trendu spadkowego. Poprzedni dobowy raport mówił o 226 ofiarach śmiertelnych Covid-19.

Wcześniej we wtorek władze stanu Nowy Jork poinformowały także o 1700 dodatkowych zgonach w domach opieki społecznej. Przypadki te do tej pory nie były kwalifikowane jako spowodowane COVID-19, bowiem osoby te nie zostały poddane testom na obecność koronawirusa.

Niepokojące prognozy

Zgodnie z nowymi szacunkami amerykańskiego rządu na początku czerwca na kororonawirusa dziennie umierać będzie 3 tys. Amerykanów. Dostęp do tych przewidywań uzyskały media w USA, m.in. dziennik "New York Times" i portal The Hill. Ta liczba znacznie przewyższa dotychczasowe rządowe prognozy.

"Nie mówimy nawet o drugiej fali, mówimy o pierwszej, która jeszcze się nie skończyła i staje się jeszcze gorsza" - przekazał The Hill anonimowo były pracownik resortu zdrowia i służb społecznych (HHS). Wielu ekspertów uważa, że jedną z przyczyn wzrostu dziennego bilansu ofiar śmiertelnych będzie stopniowe otwieranie gospodarki rozpoczęte lub planowane w ponad 30 amerykańskich stanach.