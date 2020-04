Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Wielkiej Brytanii zwiększyła się w ciągu poprzedniej doby o 563 i wynosi obecnie 2352 - podało w środę po południu brytyjskie ministerstwo zdrowia.

Zdjęcie Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Wielkiej Brytanii wynosi już 2352 osób. /AP Photo/Kirsty Wigglesworth /East News

Bilans nowych zgonów dotyczy okresu między godz. 17 w poniedziałek a godz. 17 we wtorek. Jest to drugi bardzo wyraźny wzrost dobowy w ciągu dwóch dni - we wtorek po południu ministerstwo zdrowia poinformowało o 381 zgonach, co było wzrostem o 121 w stosunku do najgorszego dotychczas wyniku.

Reklama

Równocześnie nastąpił rekordowy wzrost nowych potwierdzonych zakażeń - o 4324 w ciągu 24 godzin - i ich łączna liczba wynosi obecnie 29 474. Bilans nowych zakażeń obejmuje okres między godz. 9 we wtorek a godz. 9 w środę.

Jeśli chodzi o poszczególne części Zjednoczonego Królestwa, to najwięcej nowych zgonów miało miejsce w Anglii - 516, następnie w Walii - 29, w Szkocji - 16, zaś w Irlandii Północnej - dwa. W przypadku Anglii, Walii i Szkocji oznacza to największą dotychczas dobową liczbę zgonów.

Łączny bilans zgonów to 2148 w Anglii, 98 w Walii, 76 w Szkocji i 30 w Irlandii Północnej.