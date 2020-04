O 674 wzrosła w ciągu doby liczba zgonów z powodu koronawirusa w Wielkiej Brytanii, co oznacza, że łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii w tym kraju wynosi już 26 711 - poinformował w czwartek po południu (30 kwietnia) premier Boris Johnson. Jednocześnie zaznaczył, że "Wielka Brytania minęła już szczyt zgonów z powodu koronawirusa".

Zdjęcie Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson /PIPPA FOWLES/n10 DOWNING STREET /PAP/EPA

Podany przez Johnsona bilans obejmuje wszystkie zgony w ciągu 24 godzin między godz. 17 we wtorek (28 kwietnia) a godz. 17 w środę (29 kwietnia), gdzie testy potwierdziły obecność koronawirusa. W środę brytyjskie ministerstwo zdrowia zmieniło sposób podawania statystyk i obecnie uwzględnione w nich są wszystkie zgony, a nie tylko te w szpitalach.

674 nowych zgonów to niższy bilans niż ten ze środy, gdy informowano o 765 zmarłych.

"Wielka Brytania minęła już szczyt zgonów z powodu koronawirusa" - zaznaczył premier Boris Johnson. Zapowiedział on, że w przyszłym tygodniu rząd oceni, czy można dokonać złagodzenia wprowadzonych ograniczeń.

Pięć kluczowych warunków

Johnson podkreślił, że pięć kluczowych warunków, od których spełnienia uzależnione jest poluzowanie ograniczeń, pozostaje w mocy.

Te pięć warunków to: musi być pewność, że publiczna służba zdrowia poradzi sobie z liczbą przypadków, muszą być dowody na stały spadek dziennej liczby zgonów, muszą być dowody na to, że stopa zakażeń spada do poziomu dającego się opanować, musi być wystarczająca liczba testów i środków ochrony osobistej, musi być pewność, że poluzowanie ograniczeń nie spowoduje drugiego szczytu.

