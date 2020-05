O 539 wzrosła w ciągu doby liczba zgonów z powodu koronawirusa w Wielkiej Brytanii, co oznacza, że łączna liczba ofiar śmiertelnych epidemii w tym kraju wynosi już 30 615 - poinformował w czwartek po południu minister spraw zagranicznych Dominic Raab.

Bilans obejmuje wszystkie zgony w ciągu 24 godzin między godz. 17 we wtorek a godz. 17 w środę, gdzie testy potwierdziły obecność koronawirusa. W zeszłym tygodniu brytyjskie ministerstwo zdrowia zmieniło sposób podawania statystyki i obecnie uwzględnione w nich są wszystkie zgony, a nie tylko te w szpitalach.

539 nowych zgonów to wyraźnie mniej niż bilans podany w środę, gdy było ich 649. To zarazem najniższa od końca marca liczba zgonów niedotycząca weekendów (dane za weekendy ze względu opóźnienia w potwierdzaniu przyczyny zgonów są niższe niż faktyczna liczba zmarłych).

Dane wskazują, że szczyt minął

Ponadto - choć od kilku dni dobowa liczba zgonów z powodu koronawirusa w Wielkiej Brytanii jest najwyższa w Europie - także inne dane wskazują, że szczyt epidemii w tym kraju już minął. Powoli, ale stale zmniejsza się dobowa liczba zgonów z siedmiu kolejnych dni (jest najniższa od ponad miesiąca), liczba osób w szpitalach w ciągu ostatniego tygodnia spadła o 16 proc. i wynosi obecnie nieco ponad 12 tys., zwiększa się także odsetek wolnych łóżek na oddziałach intensywnej terapii (obecnie wynosi ok. 70 proc.).

Jeśli chodzi o poszczególne części Zjednoczonego Królestwa, to w Anglii miało miejsce 27 432 zgonów, w Szkocji - 1 703, w Walii - 1 062, a w Irlandii Północnej - 418.

Raab poinformował również, że w ciągu ostatniej doby przeprowadzono ponad 86,5 tys. testów na obecność koronawirusa, co jest wzrostem o kilkanaście tysięcy w stosunku do poprzedniego dnia, ale zarazem piątym kolejnym dniem, w którym nie został spełniony rządowy cel przynajmniej 100 tys. testów dziennie, mimo że techniczne możliwości laboratoriów pozwalają obecnie na 108 tys.

Ten cel został spełniony dotychczas dwa razy - w czwartek i piątek w zeszłym tygodniu. W środę premier Boris Johnson zapowiedział, że do końca maja przeprowadzanych będzie 200 tys. testów dziennie.

Pierwsze miejsce w tragicznym rankingu

Łączna liczba wykrytych przypadków koronawirusa wynosi w Wielkiej Brytanii 206 715, co oznacza wzrost o 5 614 w stosunku do stanu z poprzedniego dnia. To o prawie 700 nowych przypadków mniej niż liczba podana w środę. Bilans testów i nowych zakażeń obejmuje 24 godz. między 9 w środę a 9 w czwartek.

We wtorek Wielka Brytania wyprzedziła pod względem liczby zgonów Włochy i przesunęła się na pierwsze miejsce w Europie i drugie na świecie, za Stanami Zjednoczonymi, a w środę stała się drugim państwem świata, w którym liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa przekroczyła 30 tysięcy.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński

***

