Brytyjski rząd popełnił "poważny błąd" we wczesnej fazie walki z epidemią koronawirusa - to oskarżenie zawarte w raporcie parlamentu. Komisja Spraw Wewnętrznych uznała, że ministrowie i doradcy naukowi nie docenili zagrożenia związanego z ludźmi przywożącymi koronawirusa z zagranicy. W dokumencie czytamy, że gdyby Londyn wprowadził obostrzenia na granicy, zakażeń byłoby o wiele mniej, a epidemia rozprzestrzeniałaby się wolniej. Gabinet Borisa Johnsona odpiera zarzuty.

Zdjęcie Brytyjski rząd popełnił poważny błąd we wczesnej fazie walki z epidemią - głosi raport Izby Gmin /PHIL NOBLE /Agencja FORUM

Na początku epidemii Londyn działał inaczej niż większość innych krajów. Nie wprowadzał kontroli na granicy. I to był "poważny błąd" - uważają autorzy raportu - członkowie zarówno opozycji, jak i partii rządzącej.

Reklama

"Decyzja rządu, by nie zarządzić kwarantanny i innych obostrzeń na granicy sprawiła, że do kraju przybyło tysiące ludzi z Hiszpanii i Włoch. To zwiększyło tempo i skalę epidemii" - powiedziała BBC szefowa komisji Yvette Cooper. Chodzi o ludzi wracających z zimowych wakacji, a także o kibiców Atletico Madryt, którzy bez problemu przybyli do Liverpoolu na mecz Ligi Mistrzów.

"Niepokoi nas, że nie widzieliśmy powodu, by kraje takie jak Hiszpania znajdowały się pod szczególną obserwacją" - piszą autorzy dokumentu.

Rząd: Komisja nie ma racji

Rząd zdecydowanie zaprzecza zarzutom. "Komisja nie ma racji" - czytamy w oświadczeniu. "Wszystkie nasze decyzje podczas pandemii oparte były na nauce" - przekonuje administracja Borisa Johnsona i podkreśla, że wczesną wiosną i tak mało kto podróżował, a wirus był już wszechobecny w Zjednoczonym Królestwie, co sprawiać miało, że interwencja na granicach nie dałaby efektu.



Konserwatywny gabinet przekonuje, że ograniczenia na granicy mają sens tylko wtedy, gdy wewnątrz Królestwa liczba zakażeń jest niska. I właśnie dlatego, jak przekonują rządzący, zaczęto je wprowadzać w czerwcu.

Chcesz wiedzieć więcej na temat pandemii koronawirusa? Sprawdź statystyki:

Polska na tle świata

Sytuacja w poszczególnych krajach

Wskaźniki w przeliczeniu na milion mieszkańców