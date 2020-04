W ciągu ostatniej doby w Wielkiej Brytanii z powodu zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 zmarło 786 osób, co stanowi rekordowy wynik. Łącznie liczba zgonów w wyniku epidemii wynosi 6159 – poinformowało brytyjskie Ministerstwo Zdrowia.

Zdjęcie Ratownicy medyczni przed brytyjskim szpitalem /WILL OLIVER /PAP/EPA

Bilans obejmuje nowo zarejestrowane zgony w ciągu 24 godzin między 17.00 w niedzielę a 17.00 w poniedziałek. To największa dobowa liczba zgonów od początku epidemii. Dotychczas rekordowym bilansem był ten podany w sobotę - 708 zmarłych.

Reklama

Do wtorku do godziny 10 rano 213 181 osoby zostały przebadane na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Z tego 55 242 testów dało wynik pozytywny. Oznacza to wzrost liczby zakażonych o 3 634 (w poniedziałek było to 51 608 osób) - poinformowało Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej.

W piątek Wielka Brytania stała się kolejnym państwem, w którym liczba zgonów z powodu koronawirusa przekroczyła tę w Chinach, gdzie zaczęła się pandemia - obok Włoch, Hiszpanii, USA, Francji oraz Iranu.