Koronawirus w Wielkiej Brytanii. Takich liczb nie było od czerwca

W ciągu ostatniej doby z powodu COVID-19 w Wielkiej Brytanii zmarło 13 osób i wykryto 1735 nowych zakażeń koronawirusem, co jest najwyższą liczbą od 4 czerwca - poinformował w czwartek (3 września) po południu brytyjski rząd.

Trzynaście nowych zgonów to liczba zbliżona do średniej dobowej z ostatnich siedmiu dni, a także do bilansów z minionych pięciu tygodni. Od początku sierpnia dobowa liczba utrzymuje się na stabilnym, niskim - w porównaniu z poprzednimi miesiącami - poziomie i nie zdarzyło się w tym czasie, by przekroczyła 20.

Całkowity bilans ofiar śmiertelnych epidemii wzrósł do 41 527, z czego 36 872 osób zmarło w Anglii, 2496 - w Szkocji, 1596 - w Walii, a 563 - w Irlandii Północnej. Pod względem liczby zgonów Wielka Brytania zajmuje piąte miejsce na świecie - za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią, Indiami i Meksykiem.

Natomiast liczba nowo wykrytych zakażeń nie tylko jest wyraźnie - o 227 - większa od wtorkowej, ale to także drugi przypadek w ciągu pięciu dni, by przekroczyła 1700 i najwyższy bilans od 4 czerwca. W ciągu ostatnich 10 dni nie zdarzyło się natomiast, by spadła poniżej 1000, co jeszcze w połowie sierpnia było dość częste.

Łącznie od początku epidemii w Wielkiej Brytanii wykryto 340 411 zakażeń koronawirusem, co jest 13. najwyższą liczbą na świecie i trzecią w Europie.

W odróżnieniu od kilku poprzednich dni, tym razem relatywnie największy wzrost nowo wykrytych zakażeń nastąpił w Anglii. W Szkocji natomiast wykryto ich o ponad 50 mniej niż w poprzednich trzech dniach, ale piąty kolejny dzień z trzycyfrowym bilansem nadal stanowi powód do zaniepokojenia. Podobnie jak wciąż relatywnie wysoka liczba nowych zachorowań w Irlandii Północnej.

Bilans nowych zgonów obejmuje wszystkie te, które zarejestrowano między godz. 17 we wtorek a godz. 17 w środę i które nastąpiły w ciągu 28 dni od potwierdzenia testem obecności koronawirusa, zaś bilans zakażeń dotyczy 24 godzin między godz. 9 w środę a godz. 9 w czwartek.

Z Londynu Bartłomiej Niedziński

