Koronawirus w Wielkiej Brytanii: Wzrost zachorowań, kolejne dwa zgony

W czwartek w Wielkiej Brytanii odnotowano kolejny rekordowy wzrost liczby potwierdzonych przypadków koronawirusa. Ich liczba wynosi obecnie 590, podczas gdy 24 godziny wcześniej było to 456. Ministerstwo zdrowia potwierdziło także śmierć kolejnych dwóch osób.

Zdjęcie Zdj. ilustracyjne /ANDY RAIN /PAP/EPA

W czwartek po południu trwa posiedzenie rządowego sztabu kryzysowego pod przewodnictwem premiera Borisa Johnsona, podczas którego, jak się oczekuje, zapadnie decyzja o przejściu z fazy powstrzymywania epidemii do jej opóźniania.

W fazie opóźniania, główna energia skupiona będzie na tym, by spowolnić epidemię, tak by nie było skumulowania zachorowań, co mogłoby doprowadzić do niewydolności systemu opieki zdrowotnej, a także by dać więcej czasu na badania nad szczepionką przeciw wirusowi.

Możliwe w tej fazie jest ogłoszenie działań zwiększających, jak to określono, dystans społeczny, czyli odwoływanie imprez masowych czy zachęcanie ludzi, by nie korzystali z komunikacji publicznej, choć prawdopodobnie takie restrykcje w czwartek jeszcze nie zostaną wprowadzone.

Niektóre ograniczenia zaczną zapewne obowiązywać w Szkocji. Szefowa tamtejszego rządu autonomicznego Nicola Sturgeon zapowiedziała występując wcześniej w czwartek w szkockim parlamencie, że będzie rekomendowała odwołanie wydarzeń publicznych gromadzących więcej niż 500 osób, choć na razie nie planuje zamykania szkół. W Szkocji liczba potwierdzonych przypadków koronawirusa wzrosła w czwartek po południu do 60.