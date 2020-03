Dotychczas nie stwierdzono żadnego przypadku zakażenia w jednostkach penitencjarnych. Zgodnie z zaleceniami GIS dwóch osadzonych, z uwagi na to, że zostali przyjęci po powrocie zza granicy, z regionów gdzie występuje koronawirus, zostali poddani profilaktycznej obserwacji w warunkach izolacji - przekazała w czwartek rzeczniczka dyrektora generalnego Służby Więziennej ppłk Elżbieta Krakowska.

Jak poinformowała ppłk Elżbieta Krakowska, wszyscy funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej zostali zobligowani do zapoznania się z rekomendacjami i zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz informacjami w zakresie profilaktyki, przebiegu i zaleceń postępowania z osobami, u których podejrzewa się lub stwierdzono zakażenie koronawirusem. "Czynności profilaktyczne nasilono również wśród osadzonych" - podkreśliła.

Wskazała, że jednostki penitencjarne zostały zaopatrzone w zapas płynów dezynfekcyjnych o szerokim spektrum działania, w tym wirusobójczym oraz innych środków higienicznych i medycznych. "Przygotowano odpowiednie zaplecze sanitarne" - podała.

"Sytuacja jest stale monitorowana. Przygotowano kryteria kwalifikacji osób do dalszego postępowania w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem. Wytyczne te stanowią bazę do stworzenia szczególnego trybu postępowania dostosowanego do struktury i funkcjonowania konkretnych jednostek penitencjarnych z uwzględnieniem zaleceń właściwych miejscowo Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych. Areszty śledcze i zakłady karne pozostają z nimi w stałym kontakcie" - tłumaczyła rzeczniczka dyrektora generalnego Służby Więziennej.

Zaznaczyła również, że temu postępowaniu będą podlegać osoby zgłaszające się lub doprowadzane do jednostek penitencjarnych, które mają objawy choroby oraz podróżowały lub przebywały w regionie, w którym podejrzewa się transmisję koronawirusa, miały kontakt z osobami, u których stwierdzono zakażenie lub przebywały w jednostce opieki zdrowotnej, w której leczono zakażonych pacjentów. "Sanepid będzie informowany o każdym takim przypadku" - powiedziała.

