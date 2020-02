Wstępne zalecenie w związku z sytuacją epidemiologiczną w północnych Włoszech jest takie, by osoby wracające z rejonów, gdzie występuje ognisko zarażenia koronawirusem, skontaktowały się z Państwową Inspekcją Sanitarną - poinformował w TVN24 wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Pasażerowie przylatujący do Polski z Włoch będą od dzisiaj musieli podać wszystkie swoje dane adresowe i telefoniczne - podaje RMF FM.

Wiceminister przypomniał też o podstawowym zaleceniu Głównego Inspektora Sanitarnego, wydanym w niedzielę, aby wstrzymać się z wyjazdami do Włoch.

"Główne zalecenie jest takie, aby nie wyjeżdżać w te rejony. Zrezygnować z odpoczynku. Mamy też wstępne rekomendacje dla osób, które wróciły z północnych Włoch, z tych miejsc, gdzie są ogniska koronowirusa. Zalecamy, by natychmiast skontaktowały się z Państwową Inspekcją Sanitarną. Być może zostaną objęci 14-dniową kwarantanną" - powiedział Kraska.

Osobom wracającym z pozostałych terenów ministerstwo rekomenduje samoocenę. Kraska zaznaczył, że jeśli występują u nich niepokojące objawy, to również powinny skontaktować z Państwową Inspekcją Sanitarną.

RMF: Pasażerowie będą musieli podać swoje dane

Pasażerowie przylatujący do Polski z Włoch będą od dzisiaj musieli podać wszystkie swoje dane adresowe i telefoniczne - podaje RMF FM. Chodzi o to, żeby służby mogły takie osoby szybko namierzyć, zadzwonić i kontrolować stan zdrowia. Do tej pory karty lokalizacyjne wypełniali tylko turyści z Azji.

W resorcie zdrowia trwa dyskusja, jak kontrolować turystów wracających z północnych Włoch autokarami, pociągami, czy nawet prywatnymi samochodami - informuje reporter RMF FM Krzysztof Berenda.

Dotąd we Włoszech stwierdzono 219 przypadków zachorowań, z czego ponad 160 pochodzi z Lombardii. Drugi postawiony w stan czerwonego alertu region to Wenecja Euganejska. We Włoszech w wyniku zarażenia koronawirusem SARS-Cov-2 zmarło pięć osób. Na razie nie udało się ustalić źródła zakażenia.

Specjalne spotkanie w resorcie zdrowia

Zakończyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie koronawirusa z ministrem zdrowia, Głównym Inspektorem Sanitarnym i szefem MSWiA; ok. 15 odbędzie się odprawa w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa z wojewodami i wojewódzkimi inspektorami sanitarnymi - poinformował rzecznik rządu Piotr Müller.

Epidemia koronawirusa rozprzestrzeniła się na 25 krajów i terytoriów na świecie, w tym na kilka europejskich, m.in. Włochy, Niemcy, Francję i Finlandię, a także - USA. Poza Chinami kontynentalnymi zanotowano dotąd 26 zgonów - osiem w Iranie, siedem w Korei Płd., trzy w Japonii i pięć we Włoszech, dwa w Hongkongu, po jednym na Filipinach, na Tajwanie i we Francji.

Po Chinach krajem, gdzie wirus najszybciej się rozprzestrzenia, jest Korea Południowa. Do 763 wzrosła tam liczba zakażonych koronawirusem wywołującym ostre zapalenie płuc COVID-19 - podało w poniedziałek Centrum Kontroli Zachorowań i Prewencji w Seulu. W niedzielę zanotowano 161 przypadków nowych zakażeń. Z powodu koronawirusa zmarło tam siedem osób.

Główny Inspektor Sanitarny podkreślił w poniedziałek, że Polska jest przygotowana od wielu lat na zarządzanie kryzysowe i na sytuacje awaryjne, ma odpowiedni sprzęt i profesjonalnych pracowników opieki zdrowotnej.

