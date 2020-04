Koronawirus we Francji: 367 ofiar w ciągu ostatniej doby

367 osób zmarło z powodu koronawirusa w ciągu ostatniej doby – poinformowało francuskie ministerstwo zdrowia. To oznacza, że od początku epidemii jest tam już 23 660 ofiar. To spadek liczby zgonów w stosunku do poniedziałku (wtedy było 437).

Zdjęcie Kontrola policyjna w okolicach Marsylii /AFP

Rozkładając te dane jeszcze bardziej dokładnie - 14 810 osób zmarło w szpitalach, natomiast 8850 - w domach starości albo zakładach opiekuńczo-leczniczych (tzw. Ehpad).

Ministerstwo poinformowało jednocześnie, że na intensywnej terapii przebywa obecnie 4387 osób chorych na COVID-19 - 219 mniej niż w poniedziałek.

Najnowszy bilans mówi o 129 859 przypadkach zakażeń w Francji - to wzrost o 1520 w ciągu doby.