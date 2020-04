W ciągu ostatnich 24 godzin w szpitalach i ośrodkach opieki nad osobami starszymi we Francji zmarło 518 osób zakażonych koronawirusem - poinformował w niedzielę dyrektor generalny ds. zdrowia Jerome Salomon. Całkowita liczba ofiar śmiertelnych pandemii we Francji to 8078.

Zdjęcie Jerome Salomon /AFP

Spośród ofiar śmiertelnych zanotowanych w ostatniej dobie 357 zmarło w szpitalach, a 161 w domach opieki. To drugi dzień z rzędu, w którym liczba zmarłych zmniejszyła się w obydwu kategoriach.

Reklama

Całkowita liczba potwierdzonych przypadków infekcji koronawirusem w szpitalach wzrosła o 1806 i wynosi obecnie 70 478 - podał Salomon.