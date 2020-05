Koronawirus we Francji: 52 ofiary śmiertelne w ciągu doby

Liczba potwierdzonych zakażeń koronawirusem wzrosła we Francji o 597 do 149 668 - poinformował 29 maja tamtejszy resort zdrowia. W ciągu ostatniej doby zmarły 52 osoby. Łącznie od początku epidemii zanotowano we Francji 28 714 zgonów.

Zdjęcie Służby medyczne w jednym z francuskich szpitali, zdj. ilustracyjne /Fabien Pallueau/NurPhoto /Getty Images

COVID-19 kosztował życie 18 387 osób zmarłych w szpitalach i 10 327 w domach opieki.

Na oddziałach intensywnej terapii przebywało w piątek 1361 chorych, o 68 mniej niż dnia poprzedniego.

Spadła też w ciągu doby - o 513 - liczba hospitalizowanych osób, z 15 208 do 14 695. W czterech regionach - Ile-de-France, Grand Est, Owernia-Rodan-Alpy, Hauts-de-France - przebywa 73 procent wszystkich pacjentów hospitalizowanych na oddziałach intensywnej terapii.

W czwartek premier Edouard Philippe ogłosił dalsze łagodzenie zasad izolacji społecznej, w tym ponowne otwarcie restauracji, barów i plaż od 2 czerwca.

