Koronawirus we Francji: 561 ofiar w ciągu ostatniej doby

W ciągu ostatniej doby we Francji na COVID-19 zmarło 561 osób - poinformowała w komunikacie francuska dyrekcja generalna do spraw zdrowia (DGS). Łączna liczba ofiar epidemii wzrosła do 14 393.

Zdjęcie Francja, personel medyczny wokół chorego na COVID-19 /FREDERICK FLORIN/AFP /AFP

Suma potwierdzonych przypadków koronawirusa wzrosła do 95 403; w domach opieki jest 37 188 potwierdzonych bądź podejrzewanych zakażeń, na Covid-19 zmarło tam od 1 marca 5140 osób.



Czwarty dzień z rzędu spada liczba osób leczonych na oddziałach intensywnej terapii; "tylko o 35 pacjentów, jest to więc bardzo nieznaczny spadek (...). Społeczny dystans i drastyczne ograniczenie kontaktów dają jednak pierwsze efekty" - podała w komunikacie DGS.

Reklama

"Musimy pozostać jednak czujni" - ostrzega DGS i podkreśla, że służby medyczne i szpitale są nadal we Francji bardzo przeciążone.