Francuskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę (9 września) o wykryciu 8577 nowych zakażeniach koronawirusem w ciągu ostatnich 24 godzin. To drugi co do wielkości dobowy przyrost od początku pandemii w tym kraju.

Rekordowym dniem był 4 września, gdy stwierdzono 8975 nowych infekcji.

W sumie we Francji odnotowano dotychczas łącznie 344 101 przypadków zakażenia.

Liczba osób, które we Francji zmarły z powodu COVID-19, wzrosła w środę o 30, do 30 794.

W środę upubliczniono opinię, którą w miniony czwartek przesłała władzom francuska Rada Naukowa . Zaleciła ona skrócenie okresu kwarantanny dla osób zakażonych koronawirusem lub tych, które miały kontakt z zainfekowanymi, z 14 do siedmiu dni. Uzasadniła to krótszym niż sądzono okresem inkubacji koronawirusa, podczas którego możliwość zakażenia się drobnoustrojem jest największa.

