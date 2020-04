395 osób zakażonych koronawirusem zmarło we Francji w ciągu ostatniej doby - poinformował w niedzielę 19 kwietnia dyrektor generalny w ministerstwie zdrowia Jerome Salomon. Łączna liczba ofiar śmiertelnych w kraju wzrosła tym samym z 19 323 do 19 718. Ponad 7,5 tys. ofiar to pensjonariusze domów opieki.

Zdjęcie Łączna liczba ofiar śmiertelnych we Francji wynosi 19 718 osób /Veronique de Viguerie /Getty Images

Dzień wcześniej zmarło 642 chorych.

Reklama

Liczba osób hospitalizowanych z powodu koronawirusa zmalała we Francji piąty dzień z rzędu - z 30 639 do 30 610. Spadła też liczba osób na oddziałach intensywnej terapii - z 5833 do 5744.

We francuskich szpitalach na COVID-19 zmarło dotychczas 12 069 osób, a w domach opieki - 7649.