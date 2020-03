Koronawirus we Francji. Nowy bilans ofiar

Francuskie władze poinformowały w sobotę o 319 nowych zgonach z powodu koronawirusa; to o 16 proc. więcej niż dzień wcześniej. Łącznie na COVID-19 zmarło we Francji 2314 osób. Liczba zakażonych w kraju wzrosła do 37 575. To dzienny wzrost o 4611 przypadków infekcji.

Zdjęcie Tragiczne skutki koronawirusa odczuwa także Francja /Mehdi Taamallah/NurPhoto /Getty Images

Codzienne raporty rządowe uwzględniają tylko osoby umierające w szpitalach. Francuskie władze twierdzą, że będą w stanie zbierać dane dotyczące zgonów w domach spokojnej starości od przyszłego tygodnia.

Oczekuje się, że spowoduje to duży wzrost liczby zarejestrowanych ofiar śmiertelnych.