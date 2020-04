Już ponad 10 tysięcy - dokładnie 10 328 - zmarło we Francji na koronawirusa. Bilans uwzględnia zmarłych w szpitalach oraz w domach spokojnej starości i innych placówkach społeczno-medycznych.

Zdjęcie Koronawirus we Francji /AFP

Bilans z ostatniej doby jest dramatyczny - 607 osób zmarło w szpitalach, natomiast 802 w domach opieki.

Reklama

Wcześniej we wtorek minister zdrowia Olivier Veran powiedział, że Francja nie jest jeszcze w szczycie epidemii. Jak mówił, kraj wciąż znajduje się w "fazie zaostrzenia", biorąc pod uwagę liczbę chorych na COVID-19 przyjmowanych do szpitali.

"Wzrost liczby ciężko chorych pacjentów przyjętych do szpitala spowalnia, ale wciąż rośnie liczba zakażonych, co oznacza, że nie jesteśmy jeszcze u szczytu epidemii" - powiedział Veran w poniedziałek w stacji BFMTV. "Oznacza to, że nadal znajdujemy się w fazie zaostrzenia epidemii na terytorium kraju" - dodał.

Szef resortu zdrowia podkreślił pozytywne skutki wprowadzenia kwarantanny i zaznaczył, że jest za wcześnie, by mówić o jej wycofaniu.