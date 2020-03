Koronawirus we Francji. Wzrosła liczba ofiar śmiertelnych

Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa we Francji wzrosła do siedmiu, a liczba potwierdzonych zakażeń - do 423 - poinformował w czwartek wieczorem dyrektor generalny ds. zdrowia w ministerstwie zdrowia i solidarności Jerome Salomon.

W czwartek we Francji w wyniku choroby wywołanej koronawirusem zmarły trzy osoby, potwierdzono też 138 nowych przypadków zakażenia. Stan 23 chorych jest bardzo ciężki - powiedział Salomon podczas codziennego briefingu.

Prezydent Emmanuel Macron w nagraniu opublikowanym w czwartek na stronie Pałacu Elizejskiego oświadczył, że przejście zachorowań w epidemię we Francji jest "nieuniknione".